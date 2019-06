The Lincoln Lawyer: CBS produrrà una serie tratta dai romanzi di Michael Connelly

Secondo quanto confermato dall'Hollywood Reporter, il vincitore del Premio Emmy David E. Kelley scriverà e produrrà per la CBS la serie The Lincoln Lawyer, tratta dai romanzi bestseller di Michael Connelly.

Quello della CBS è un grosso impegno per la serie, dato che in caso dovesse decidere di non ordinarne una prima stagione completa dovrebbe pagare una cospicua penale. La serie è attualmente in fase di sviluppo e segnerà il ritorno sul piccolo schermo di Kelley dopo il flop di The Crazy Ones, la serie con Robin Williams del 2013, sempre sulla CBS.

The Lincoln Lawyer, già portato sul grande schermo nel 2011 da Brad Furman con protagonista Matthew McConaughey, ruotava attorno alla figura dell'avvocato Mickey Haller, idealista che lavora alle sue pratiche e al suo lavoro principalmente all'interno della sua Lincoln e che si occupa sia di piccoli che di grandi casi giudiziari per tutta Los Angeles. I romanzi che hanno come protagonista Mickey Haller fanno parte a loro volta di una più grande raccolta incentrata sul detective della omicidi Harry Bosch. Haller è il fratellastro di Bosch, e di tanto in tanto i due hanno condiviso lo spazio di una pagina. Ci sono attualmente quindici libri nel filone Bosch, e quattro in quello di Haller.

Connelly sarà anche produttore esecutivo dello show insieme a Ross Fineman (Goliath) per la A+E Studios e CBS TV Studios. The Lincoln Lawyer sarà la seconda serie televisiva basata sul lavoro dello scrittore americano dopo la serie Amazon basata su Bosch, che vede Titus Welliver nei panni del protagonista Harry Bosch. Quest'ultima serie è attualmente ancora in produzione ed è giunta al rinnovo per una sesta stagione, che approderà sulla piattaforma nel 2020.

Kelley è anche produttore esecutivo di altri show attualmente in onda sui vari network come Big Little Lies per HBO, Mr. Mercedes per Audience Network, Goliath per Amazon e l'attesa The Undoing sempre per HBO e con Nicole Kidman, che vedrà la presenza della nostra Matilda De Angelis.