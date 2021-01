The Lincoln Lawyer, Netflix ordina la nuova serie di David E. Kelley: ecco il protagonista

Come riporta il puntualissimo e affidabile Deadline, l'annunciato adattamento seriale di The Lincoln Lawyer di Michael Connelly ideato da David E. Kelley (The Undoing, Big Little Lies) non approderà più su CBS come inizialmente previsto, dato che alla fine lo show è stato venduto a Netflix, che ne ha ordinato la prima stagione.

Come specifica il sito, si tratta comunque di un'incarnazione differente da quella inizialmente programmata da Kelley e dalla CBS, diversa nella sostanza. Protagonista dello show nei panni del protagonista Mickey Haller sarà Manuel Garcia-Rulfo (I Magnifici Sette), scelta che onora le origini latine della storia. A guidare la serie come showrunner troveremo invece Ted Humphrey (The Good Wife).



Connelly ha dichiarato al riguardo: "Sono felice di annunciare che dopo un lungo viaggio, Mickey Haller tornerà finalmente in vita sullo schermo, questa volta nell'adattamento in serie TV in arrivo su Netflix e interpretato dal meraviglioso e talentuoso Manuel Garcia-Rulfo".



The Lincoln Lawyer, già portato sul grande schermo nel 2011 da Brad Furman con protagonista Matthew McConaughey, ruotava attorno alla figura dell'avvocato Mickey Haller, idealista che lavora alle sue pratiche e al suo lavoro principalmente all'interno della sua Lincoln e che si occupa sia di piccoli che di grandi casi giudiziari per tutta Los Angeles.



I romanzi che hanno come protagonista Mickey Haller fanno parte a loro volta di una più grande raccolta incentrata sul detective della omicidi Harry Bosch. Haller è infatti il fratellastro di Bosch, e di tanto in tanto i due hanno condiviso lo spazio di una pagina. Ci sono attualmente quindici libri nel filone Bosch, e quattro in quello di Haller.