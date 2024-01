The Lincoln Lawyer, le prime foto dal set della terza stagione!

Il rinnovo della terza stagione di The Lincoln Lawyer ha reso felici i fan dell'avvocato più stravagante del piccolo schermo: adesso che la produzione della serie TV è iniziata, possiamo godere di una piccola anteprima!

La produzione della terza stagione di The Lincoln Lawyer di Netflix è ufficialmente iniziata e Deadline offre un'anteprima di ciò che ci aspetta.

Deadline infatti ha pubblicato in anteprima le prime immagini della terza stagione di Avvocato di difesa (che trovate in calce all'articolo) con protagonista Manuel Garcia-Rulfo in uno scatto che cattura l'avvocato Mickey Haller intento a prepararsi per cavalcare le onde. Un'altra anteprima, invece, ci mostra un momento di complicità tra Haller e l'ex moglie Maggie McPherson, il personaggio interpretato da Neve Campbell.

Le prime immagini della terza stagione dello show con Manuel Garcia-Rulfo , inoltre, rassicurano i fan proprio sulla presenza di Campbell ma, pare che il ruolo dell'attrice sarà ridimensionato in The Lincoln Lawyer 3. La terza stagione sarà composta da 10 episodi e sarà basata sul quinto libro della serie The Lincoln Lawyer di Michael Connelly, The Gods of Guilt. Ma cosa succederà in Avvocato di Difesa 3? I co-showrunner e produttori esecutivi Ted Humphrey e Dailyn Rodriguez hanno già anticipato che si scaverà ancor di più nel passato di Mickey Haller.

Adesso che la produzione in corso, quando uscirà The Lincoln Lawyer 3?