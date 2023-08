The Lincoln Lawyer rinnovata! La serie Netflix torna per la terza stagione

Avvocato di Difesa è una delle serie più viste su Netflix. Non a caso i fan dello si stavano chiedendo come continuasse la storia, e se ci fosse una terza stagione. La risposta è sì, dato che è appena arrivata la notizia del suo rinnovo ufficiale.

La terza stagione avrà dieci episodi, e sarà basata sul libro The Gods of Guilt. Lo show è stato, finora, un successone, sin dalla sua uscita nel 2022. Non a caso infatti è salito senza alcun problema sulla vetta delle serie più guardate. Ha addirittura superato lo streaming di The Witcher, lo sapevate?

Cosa succederà nella terza stagione di The Lincoln Lawyer (Avvocato di Difesa)? Sicuramente il terzo capitolo dovrà riallacciarsi al cliffhanger con cui chiude la seconda stagione. Come proseguirà la storia dell'avvocato difensore di Los Angeles, Mickey Haller? Non vediamo l'ora di scoprirlo! Chiaramente ancora non sono stati forniti dettagli sull'uscita della terza stagione dato che il grande lavoro di pre-produzione deve cominciare.

Nel frattempo vi rimandiamo alla nostra guida sui migliori legal-drama su Netflix: tra questi ci sono Better Call Saul e When They See Us. Ma non vogliamo dirvi troppo; godetevi la nostra guida.

Fateci sapere inoltre se siete contenti della notizia del rinnovo di The Lincoln Lawyer!