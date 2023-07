Avvocato di Difesa è la serie più vista su Netflix: The Lincoln Lawyer batte The Witcher

La seconda stagione di The Lincoln Lawyer è la serie più vista su Netflix: lo show ha tolto lo scettro a The Witcher 3, che ha detenuto il suo patinato posto in classifica nella prima tranche di episodi con protagonista (per l'ultima volta) il Geralt di Rivia di Henry Cavill.

Le statistiche di Netflix parlano chiaro: la stagione 2 di Avvocato di difesa ha totalizzato 8,3 milioni di visualizzazioni totali e 35,3 milioni di ore visualizzate. Numeri così alti hanno spinto la serie TV nella top 10 globale dello streamer per i programmi TV in lingua inglese.

I dati relativi alla prima parte di The Witcher 3, invece riportano 6,7 milioni di visualizzazioni totali e 32,1 milioni di ore visualizzate nello stesso periodo di tempo (10-16 luglio) guadagnando così un secondo posto. Che la seconda parte sia quella decisiva in termini di spettatori? L'audience è diminuito sensibilmente per The Witcher che potrebbe essere vicina al collasso.

The Lincoln Lawyer racconta le imprese dell'avvocato della difesa criminale e tossicodipendente in via di guarigione Mickey Haller, interpretato da Manuel Garcia-Rulfo, che non si occupa dei casi in un lussuoso ufficio bensì lavora dal retro della sua Lincoln Town Car. La seconda stagione, uscita il 6 luglio su Netflix, vede Mickey alle prese con la difesa di un cliente di lunga data, accusato di omicido.

Avvocato di difesa è stata rinnovata per una terza stagione: ma quando esce The Lincoln Lawyer 3?