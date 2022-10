The Lincoln Lawyer: Yaya Costa e Lana Parilla entrano nel cast della stagione 2!

Dopo il successo della prima stagione The Lincoln Lawyer si avvia verso la produzione di una season 2. Il legal drama di Netflix che ha appassionato milioni spettatori in giro per il mondo punterà su dei nuovi ingressi nel cast. Prima tra tutti Yaya Costa che interpreterà il ruolo del procuratore.

La serie Netflix è liberamente basata sui romanzi di Michael Connelly sul racconto della vita dell'avvocato Mickey Haller. In questa seconda stagione continueremo a vedere il legale barcamenarsi tra la sua vita privata e il lavoro con un'aggiunta di una piccola difficoltà. Yaya Costa vestirà i panni di Andrea Freemann, spietata procuratrice imbattuta in aula grandissima amica dell'ex moglie del protagonista.

The Lincoln Lawyer ha sbancato su Netflix alla sua uscita, diventando una delle serie più viste ed apprezzate dell'anno. Questo ha sicuramente aiutato la piattaforma a rinnovarla per una seconda stagione tanto attesa dai fan. E' stato reso noto anche il nome dell'attrice che interpreterà il cliente della season 2. Stiamo parlando di Lana Parilla, volto noto grazie al suo ruolo di Regina Mills in Once Upon a Time, che interpreterà Lisa Trammell, una chef che cercherà di mantenere in vita il proprio ristorante nonostante le minacce di un immobiliare.

Per cercare di approfondire di più vi consigliamo la nostra recensione di The Lincoln Lawyer. Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti!