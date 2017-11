The Little Drummer Girl: Alexander Skarsgard si unisce al cast della miniserie

si è unito al cast di, miniserie diretta dae con protagonista la star di

La miniserie, composta da sei parti, sarà prodotta da BBC e vedrà Skarsgard interpretare Becker, un affascinante estraneo che incontrerà la protagonista mentre si trova in Grecia. Negli Stati Uniti andrà in onda grazie a AMC, ma non c’ ancora una data ufficiale per la premiere. Le riprese, comunque, dovrebbero partire nei primi mesi del 2018.

Skarsgard ha conquistato quest’anno un Emmy per la sua interpretazione in Big Little Lies.

Lo stesso romanzo di spionaggio di John Le Carrè era già stato portato al cinema nel 1984 da George Roy Hill (arrivato in Italia col titolo di La tamburina) e allora la protagonista era Diane Keaton.

Sinossi (via Amazon): Gli agenti del servizio segreto israeliano sono impegnati in una caccia senza esclusione di colpi a un pericoloso leader palestinese, che dal suo introvabile quartier generale dirige una rete terroristica brutalmente efficiente. A guidare l'inseguimento viene chiamato Kurz, un uomo di feroce energia e passione che, dopo aver messo insieme un esercito privato, tende all'odiata preda un'elaboratissima trappola, coinvolgendo un'attrice di dubbie qualità. Da Bonn a Londra, da Monaco a Myconos, da Vienna a Gerusalemme, sino alle roccaforti segrete e ai campi di addestramento palestinesi, Kurz e i suoi uomini si spingono verso il cuore dell'organizzazione terroristica...