The Long Night è stato il secondo episodio più visto di sempre per Il Trono di Spade

Ieri notte è finalmente andato in onda "The Long Night", l'attesissimo episodio de Il Trono di Spade incentrato sulla battaglia di Grande Inverno. Secondo quanto riportato da Deadline, l'episodio ha quasi raggiunto il record di spettatori registrato lo scorso anno dal finale della settima stagione.

L'importanza dello scontro finale tra vivi e morti e le varie critiche che hanno fatto da cornice alla messa in onda dell'episodio - tra cui le grandi lamentele per la fotografia troppo scura -, hanno reso La Lunga Notte l'episodio de Il Trono di Spade più twittato di sempre, ma ciò non è bastato per raggiungere in termini di spettatori "The Dragon and the Wolf" e la sua importante rivelazione sulla vera identità di Jon Snow.

Con 82 minuti di durata, l'episodio diretto da Mike Sapochnik è diventato (e resterà) il più lungo dell'intera serie creata da David Benioff e D.B. Weiss, ed è stato visto su HBO da 12,02 milioni di spettatori, appena 55.000 in meno di quelli registrati dall'episodio record.

Facciamo notare che "The Long Night" è stato il primo episodio dell'ottava stagione ad essere scritto direttamente dai due showrunner, così come i 3 episodi che concluderanno lo show nelle prossime settimane.

Il trailer dell'episodio 8x04 de Il Trono di Spade, che andrà in onda su Sky Atlantic nella notte tra il 5 e il 6 maggio, ci ha ricordato che i sopravvissuti della battaglia di Grande Inverno dovranno ora affrontare Cersei e il suo temibile esercito di mercenari.