The Looming Tower: trailer ufficiale per la serie limitata con Jeff Daniels

Hulu ha diffuso in streaming il trailer ufficiale di The Looming Tower, controversa serie limitata che ha per protagonista - tra gli altri - anche Jeff Daniels.

La serie comprende un cast di prim'ordine, tra cui Peter Sarsgaard (Wormwood), Wren Schmidt (Outcast), Michael Stuhlbarg (Fargo), Bill Camp (The Night Of), Tahar Rahim (Il profeta) e Virginia Kull (Sneaky Pete), ed è incentrata (a livello politico) sulla minaccia di Al Qaeda e Osama Bin Laden, che l'11 Settembre 2001 avrebbero poi condotto il famoso attentato contro le Torri Gemelle. Ci sarà anche Alec Baldwin in un ruolo minore.

Interessante anche il fatto che viene messa, per la prima volta, in onda la rivalità tra l'FBI e la CIA e fornirà agli utenti una particolare visione dei fatti che hanno portato alla Pearl Harbor dei nostri tempi. Agli utenti però sarà messa a disposizione una serie tv che fornirà una visione d'insieme di una delle giornate più sanguinose della nostra generazione. L'esordio è atteso il prossimo 28 febbraio su Hulu.

Tratta dal libro omonimo di Lawrence Wright, la serie sarà composta da dieci episodi e sarà diretta da Craig Zisk (The Larry Sanders Show, Weeds). Di recente abbiamo potuto apprezzare Daniels per la sua performance in Godless, la serie western Netflix di Steven Soderbergh e Scott Frank in cui ricopriva il ruolo di Frank Griffin.