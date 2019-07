The Lost Boys: il produttore della serie parla del reshoot e della data di uscita

Dopo le notizie di un recast degli attori di The Lost Boys, la serie ha subito una brusca frenata d'arresto, ecco cosa ne pensa Rob Thomas del nuovo episodio pilota per la serie basata sul film horror del 1987.

Parlando ai microfoni di Entertainment Weekly, il produttore afferma che: "Siamo vicini! Voglio dire il canale The CW non fa mai rigirare i pilot delle serie, ma questa volta è diverso, perché ci credono, dobbiamo solo aggiustare un paio di cose e poi pensiamo di riuscire a mandarlo in onda l'anno prossimo".

Tra le cose che cambieranno, come già detto, ci sarà la maggior parte del cast, a convincere i dirigenti dell'emittente The CW sono stati solo Medalion Rahimi e Dakota Shapiro, interpreti rispettivamente di Stella e David, mentre non si conoscono ancora i nomi dei sostituti. Catherine Hardwicke ha diretto l'episodio pilota di The Lost Boys, per ora non si hanno conferme riguardo il suo ritorno o meno nella nuova versione.

Il tentativo di girare un seguito del film The Lost Boys è iniziato nel 2016, ma i continui ritardi hanno fatto slittare l'opera fino al 2020, facendola diventare uno show televisivo.

Ambientata a Santa Carla, la serie ha come protagonista il vampiro David, capo di una gang e follemente innamorato di Stella, a sua volta indecisa se rimanere tra i non morti o seguire Michael, ragazzo di cui si è infatuata.