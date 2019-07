The Lost Boys, con i reshoot cambierà gran parte del cast

Ricordate la serie tv The Lost Boys, basata sul film dell'87 di Joel Schumacher, ordinata dal network americano The CW? A quanto pare c'è aria di cambiamenti, perchè molti degli attori già impegnati con le riprese saranno sostituiti con gli imminenti reshoot.

Come vi avevamo accennato in precedenza, i casting per lo show prodotto da Rob Thomas (il papà di Veronica Mars) erano già terminati, e le riprese iniziate, con Catherine Hardwick alla regia del pilot.

Eppure adesso, conseguentemente alla decisione di effettuare dei reshoot, si è giunti alla decisione di sostituire gran parte del cast presente nel pilot, fatta eccezione per Medalion Rahimi (Stella) e Dakota Shapiro (David).

Tra gli interpreti scelti per la nuova serie targata The CW vi erano anche la star di Teen Wolf, Tyler Posey, nel ruolo di Michael; Cheyenne Haynes e Haley Tiju nel ruolo delle sorelle Frog; Rio Mangini nel ruolo di Sam; Del Zamora nel ruolo di Frank Garcia; Kiele Sanchez nel ruolo di Stella e Sarah Hay in quello di Mollie.

A quanto pare, nonostante la prima versione del pilot fosse stata apprezzata dagli esecutivi, non tutti gli elementi sembravano aver funzionato a dovere, tra cui il cast.

Il nuovo episodio pilota verrà dunque girato nuovamente prima della fine dell'anno.