The Lost Boys: trovati gli attori principali per la serie remake ispirata al film

The Lost Boys (Ragazzi Perduti) è stato un film cult del 1987 diretto da Joel Schumacher. La serie remake prodotta da The CW ha avuto però parecchi problemi e con i reshoot di The Lost Boys del 2019 una grande parte del cast è stata sostituita. Fortunatamente, in vista del pilot, arrivano certezze riguardo agli attori principali.

I personaggi protagonisti saranno infatti interpretati da Branden Cook, Lincoln Younes e Ruby Cruz. La serie sarà ambientata in una piccola cittadina marittima: la madre di tre giovani ragazzi vi si trasferisce con i figli, i quali scopriranno che c'è un motivo oscuro che spinge i loro giovani coetanei a dormire tutto il giorno e ad uscire la sera per frequentare feste notturne. Le atmosfere horror del film torneranno sicuramente. Anche se ci saranno delle similitudini, la storia sarà ambientata in una linea temporale alternativa rispetto al film degli anni '80.

Cook interpreterà Garrett, il fratello più grande. Il suo ruolo dovrebbe essere abbastanza simile a quello di Michael (Jason Patric) nel film omonimo. Younes sarà invece Benjamin, il capo carismatico del gruppo di vampiri, e riprenderà il ruolo di David, che fu di Kiefer Sutherland. Cruz sarà invece Elsie, una ragazza che vive nella cittadina e avrà una relazione con Garrett.

Ancora non è prevista una data per l'inizio delle riprese, ma sappiamo che con il pilot, The Lost Boys ricomincerà da zero. Non resta che aspettare per avere ulteriori notizie.