The Lost Symbol di Dan Brown diventerà una serie televisiva per la NBC

Secondo quanto rivelato da Deadline, la NBC ha dato il via alla produzione di Langdon, dramma basato sul romanzo thriller The Lost Symbol della saga con protagonista l'esperto di simbologia creato dalla penna di Dan Brown.

La sede vede coinvolti alla produzione Daniel Cerone (Motive, Constantine), Imagine Television Studios, la divisione televisiva di Imagine Entertainment di Ron Howard e Brian Grazer, CBS TV Studios e Universal Television. Scritta e prodotta dallo stesso Cerone, Langdon seguirà le prime avventure del famoso professore di storia dell'arte di Harvard specializzato in simbologia Robert Langdon, che si ritroverà coinvolto in una serie di complicati puzzle quando il suo mentore verrà rapito. La CIA lo obbligherà ad intraprendere una missione per scoprire una cospirazione parallela.

The Lost Symbol - tradotto letteralmente in Italia come Il simbolo perduto - uscito nel 2009, è il terzo romanzo con protagonista Langdon, dopo Angeli e demoni e Il codice Da Vinci. In precedenza nel 2013, dopo il successo dei film dedicati proprio ai primi due romanzi, diretti da Ron Howard, Il simbolo perduto sarebbe dovuto essere il terzo film a continuare la saga, ma a causa dei continui rinvii nel luglio dello stesso anno la Sony preferì adattare Inferno, quarto romanzo della serie e più fresco di pubblicazione con Howard di nuovo alla regia. Su queste pagine potete recuperare la recensione di Inferno.

La serie televisiva sarà una naturale estensione di quell'universo che abbiamo imparato ad apprezzare nelle produzioni cinematografiche e costituirà un prequel a Il codice Da Vinci in quanto si focalizzerà su un giovane Robert Langdon che cambierà così la timeline dei romanzi.

Ancora non si hanno notizie sui nomi che comporranno il cast né sulla data di messa in onda. Cerone è noto per aver creato il drama Motive e la serie su Constantine, inoltre ha lavorato alle prime tre stagioni di Dexter, così come a Nightflyers, The Blacklist e The Mentalist.