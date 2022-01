The Lost Symbol: Peacock cancella la serie tratta da Dan Brown dopo una sola stagione

La notizia era nell'aria già da qualche tempo ma adesso è arrivata l'ufficialità: Peacock ha cancellato la serie The Lost Symbol dopo appena una stagione di programmazione. Dati gli scarsi risultati ottenuti, la serie tratta dal romanzo di Dan Brown e prequel della saga di Robert Langdon non proseguirà con un'ulteriore stagione sulla piattaforma.

Nel comunicato pubblicato da Peacock si legge quanto segue: "Siamo stati molto orgogliosi di realizzare questo show che univa il mistero e il thriller con l'azione per i nostri abbonati e ci siamo divertiti nel guardare la serie che ha avuto una storia soddisfacente e completa. Vorremmo ringraziare Dan Dworkin, Jay Beattie, Dan Brown, Brian Grazer e Ron Howard, così come i colleghi alla CBS, Imagine Television e UTV per aver ricreato il romanzo bestseller internazionale". La prima stagione di The Lost Symbol ha adattato completamente la storia del romanzo, ma questo non significa che non potesse proseguire con altre stagioni e storie originali.

Scritta e prodotta da Daniel Cerone, The Lost Symbol seguiva le prime avventure del famoso professore di storia dell'arte di Harvard specializzato in simbologia Robert Langdon, che si ritrova coinvolto in una serie di complicati puzzle quando il suo mentore viene rapito. La CIA lo obbliga quindi ad intraprendere una missione per scoprire una cospirazione parallela.

The Lost Symbol - tradotto letteralmente in Italia come Il simbolo perduto - uscito nel 2009, è il terzo romanzo con protagonista Langdon, dopo Angeli e demoni e Il codice Da Vinci. In precedenza nel 2013, dopo il successo dei film dedicati proprio ai primi due romanzi, diretti da Ron Howard, Il simbolo perduto sarebbe dovuto essere il terzo film a continuare la saga, ma a causa dei continui rinvii nel luglio dello stesso anno la Sony preferì adattare Inferno, quarto romanzo della serie e più fresco di pubblicazione con Howard di nuovo alla regia. Su queste pagine potete recuperare la recensione di Inferno.