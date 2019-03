The Loudest Voice in the Room: anche Josh Charles nella serie tv con Russell Crowe

Deadline riporta che l'attore Josh Charles si è unito al cast della nuova serie di Showtime The Loudest Voice In The Room, che vanterà Russell Crowe nei panni del protagonista Roger Ailes, ex ceo di Fox News.

Charles, stando a quanto indicato dal magazine di Los Angeles, interpreterà un personaggio ricorrente: si tratta di Casey Close, marito dell'inviata di Fox News Gretchen Carlson, che invece sarà interpretata da Naomi Watts.

The Loudest Voice in the Room adatterà per il piccolo schermo l'omonimo libro di Gabriel Sherman, che racconta degli ultimi anni della carriera del ceo di Fox News, concentrandosi nello specifico sulle accuse di molestie sessuali che gli sono state rivolte da parte di numerose giornaliste ed inviate. Il progetto è una co-produzione Blumhouse e Showtime, con la sceneggiatura della puntata pilota è firmata dalle penna di Tom McCarthy, regista del lungometraggio premio Oscar Il caso Spotlight.

Curiosamente è in arrivo anche un adattamento cinematografico basato sulla stessa vicenda, intitolato Fair and Balanced: nel cast del film, che si preannuncia già come candidato ai prossimi Oscar 2020, vedremo Charlize Theron, Margot Robbie e Nicole Kidman, con John Lithgow nei panni di Ailes.

Per nessuno dei due progetti è ancora stata resa nota una data di uscita ufficiale, ma è probabile che arriveranno entrambi a ridosso della stagione dei premi.