The Loudest Voice in the Room: Naomi Watts nel cast della serie su Roger Ailes

Naomi Watts si è unita ufficialmente al cast di The Loudest Voice in the Room, nuove miniserie Showtime tratta dall'omonimo libro scritto da Gabriel Sherman e basato sulla vita del fondatore di Fox News, Roger Ailes. L'attrice vestirà i panni della giornalista Gretchen Carlson, prima donna ad aver denunciato Ailes per molestie sessuali.

Basata sul libro di Sherman, la serie sarà composta da otto episodi e si concentrerà sugli ultimi dieci anni della vita di Ailes, muovendosi anche tramite flashback nei momenti chiave della sua carriera, incluso l'incontro con Richard Nixon al The Mike Douglas Show che lo ha compromesso.

"Sotto molti aspetti, la collisione tra media e politica sta definendo il mondo in cui viviamo" ha dichiarato David Nevins, presidente e CEO di Showtime Networks. "Abbiamo visto questo fenomeno sin dalla storia di Charles Foster Kane [Quarto potere], e ora diventa ancora più attuale con la salita e la caduta di Roger Ailes. Con Russell Crowe nei panni del protagonista, questa miniserie sarà una storia essenziale per quest'epoca."

Lo show, raccontato attraverso diversi punti di vista, mira a fare luce sulla psicologia di Ailes e come il processo politico abbia influenzato la sua carriera. La serie è prodotta da Tom McCarthy (Il caso Spotlight) e Jason Blum (Blumhouse), con il primo episodio scritto da McCarthy e Sherman.

La storia di Roger Ailes sarà anche al centro di un film di Annapurna, diretto da Jay Roach e con Charlize Theron nei panni dell'ex anchor di Fox News, Megyn Kelly.