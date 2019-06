The Loudest Voice in the Room arriverà in Italia grazie a Sky Atlantic

Dopo aver annunciato l'aggiunta della candidata all'Oscar Naomi Watts al cast di The Loudest Voice in the Room, è stato trovato l'accordo per portare l'attesa mini serie tv in Italia.

Ad occuparsene ci penserà Sky Atlantic, canale di punta della piattaforma televisiva, nel cui catalogo sono presenti colossi dell'intrattenimento quali Il Trono di Spade e il recente Chernobyl.

Anche la miniserie sullo scandalo che travolse l'ex CEO di Fox News Roger Ailes ha tutte le carte in regola per diventare un classico nella storia della televisione. Un punto di forza è sicuramente il cast d'eccezione: oltre alla già citata Naomi Watts, che interpreterà la giornalista Gretchen Carlson, sarà presente il vincitore del premio Oscar Russell Crowe, nei panni inediti del magnate fondatore di Fox News. Insieme a loro troveremo Seth MacFarlane e l'attrice Sienna Miller.

Lo show, basato sull'omonimo bestseller di Gabriel Sherman, racconterà la scalata al potere di Roger Ailes e il suo contributo alle politiche di tutti i presidenti degli Stati Uniti arrivati dalle file dei Repubblicani. Sempre secondo le parole dell'autore l'attuale divisione dell'elettorato americano è da attribuirsi all'operato del canale tv Fox News, di cui il consigliere di Richard Nixon è personalmente responsabile.

Se siete curiosi di vedere la trasformazione che ha dovuto subire Russell Crowe per calarsi nei panni di Roger Ailes, ecco il primo trailer di The Loudest Voice in the Room con protagonista proprio l'ex gladiatore.