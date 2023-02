The Madness: la star di Euphoria Colman Domingo protagonista dela nuova serie Netflix

Come riportato da Variety e dalle altre testate internazionali, Netflix ha ordinato la produzione della serie limitata The Madness, che avrà per protagonista Colman Domingo. Quest'ultimo è celebre per il ruolo di Ali nella serie di Sam Levinson Euphoria per HBO, che gli è valso anche un premio Emmy. La nuova serie sarà composta da otto episodi.

The Madness è descritta come un thriller cospirativo ed è incentrata su Muncie Daniels (Domingo), opinionista dei media, che deve lottare per la sua innocenza e la sua vita dopo essersi imbattuto in un omicidio nei boschi del Poconos. Mentre la situazione si complica sempre di più, Muncie prova a riallacciare i rapporti con la sua famiglia - e con i suoi ideali perduti - per sopravvivere".

"The Madness è una nuova versione del thriller cospirativo, che stravolge il genere a più livelli grazie ai suoi personaggi, l'azione e il ritmo incalzanti", ha dichiarato Peter Friedlander, vicepresidente del reparto serie Netflix per gli Stati Uniti e il Canada. "Siamo orgogliosi di aver riunito un team di così grande bravura per dare vita a questa storia dinamica per gli spettatori di Netflix di tutto il mondo e di continuare a produrre grande intrattenimento con questo team".

Stephen Belber ha creato la serie e ricopre il ruolo di produttore esecutivo e co-showrunner. Anche VJ Boyd sarà produttore esecutivo e co-showrunner. Peter Chernin, Jenno Topping e Kaitlin Dahill della Chernin Entertainment saranno anche produttori esecutivi. Clément Virgo dirigerà e produrrà esecutivamente i primi due e gli ultimi due episodi, mentre Quyen Tran e Jessica Lowrey dirigeranno due episodi ciascuno. La Chernin Entertainment ha attualmente un accordo di esclusiva con Netflix.

"Stephen Belber e VJ Boyd sono in grado di creare storie emotive e ricche di suspense che si connettono con un vasto pubblico", ha dichiarato Jenno Topping, presidente di Chernin Entertainment. "Non vediamo l'ora di vederli dare vita a questo thriller cospirativo e di continuare la nostra collaborazione con Netflix".

Colman Domingo dovrebbe riprendere il ruolo di Ali nella Stagione 3 di Euphoria: le riprese della serie con Zendaya dovrebbero iniziare a breve.