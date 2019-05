The Magic Order, James Wan dirigerà il pilot della serie tratta dal fumetto di Mark Millar

Procede l'ascesa incontrollata di James Wan in quel di Hollywood, dato che dopo Fast & Furious, Aquaman e The Conjuring è diventato uno dei registi più richiesti del momento, ma prima di tornare al cinema a quanto pare il buon Wan farà un capatina in territorio televisivo, anzi streaming, per The Magic Order.

La serie è l'omonimo adattamento del fumetto scritto dal geniale Mark Millar, che come sappiamo è ormai parte integrante di Netflix dopo che quest'ultima ha acquistato la sua Millar World, una delle etichette più apprezzate del mondo fumettistico. The Magic Order è proprio una di queste serie, una delle ultime a dire il vero, e nel momento stesso in cui è uscito il fumetto è stato subito messo in chiaro che sarebbe divenuto una serie televisiva, e dunque eccoci qui a parlarne.



È stato infatti annunciato che James Wan è stato scelto insieme a Lindsay Beer (Chaos Walking) come produttore esecutivo della serie, alla quale lavoreranno fianco a fianco con Millar. Wan dirigerà però anche il pilot mentre la Beer sarà sceneggiatrice e showrunner della serie.



La storia di The Magic Order vede al centro del racconto cinque famiglie di maghi che hanno giurato di proteggere il mondo dal male e che si ritrovano a collaborare insieme quando un misterioso nemico inizia a decimarli uno a uno. Di giorno come noi, di notte streghe e stregoni che ci proteggono dalle forze delle tenebre.