The Magic Order: Mark Millar e Netflix annunciano l'uscita del nuovo fumetto!

sarà il primo progetto originale proveniente dal Millarworld che Netflix pubblicherà, dopo l'acquisizione - avvenuta in agosto - della collezione di titoli creati dal grande

The Magic Order, come riporta EW, segue cinque famiglie magiche ed è ambientato ai giorni nostri. Sul progetto Millar ha dichiarato:

"Il limite del Fantasy è che spesso manca, per le persone, l'angolazione umana, il punto di vista umano, quel pizzico di realismo che può rendere la cosa fruibile per tutti. Quindi la mia idea con The Magic Order era di prendere qualcosa che fosse essenzialmente riferito a un ordine segreto di antichi maghi buoni che riuscirono a cancellare tutto il male secoli prima e che adesso vivono tranquilli tra le persone normali e fanno lavori ordinari, sono colletti bianchi e vivono tranquille vite domestiche. Hanno una vista segreta, ma per il mondo esterno è tutto normale, quindi l'ho improntata un po' più come i Soprano che non come Il Signore degli Anelli."

"Insomma, tutto gira intorno all'accessibilità e la grande idea è che sono queste persone a mantenere il mondo razionale e normale per come tutti lo conosciamo. Grazie a loro possiamo dormire sonni tranquilli nei nostri letti la notte. Questo è il patto e l'antica promessa che fecero all'umanità: cinque famiglie in giro per il mondo che si occupano dei problemi quando insorgono. E' un fantasy R-rated per adulti. Qualcosa per quelle persone che erano ragazzine 10 o 20 anni fa e che ancora amano andare al cinema a vedere i fantasy ma ora vogliono qualcosa di più succulento, per così dire."

Ancora non sappiamo se The Magic Order diventerà in futuro una serie tv o un film, ma di certo il progetto è interessante e prevede l'uscita di sei volumi: che ne pensate?