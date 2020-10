The Magic Order, Netflix ha cancellato la serie prima dell'avvio delle riprese

Netflix tira il freno: dopo aver calato la sua scure su serie anche di successo più che discreto come Glow, la piattaforma ha ora abortito la produzione di The Magic Order, la serie tratta dall'opera di Mark Millar, ancor prima di dare il via alle riprese del pilot.

Niente da fare, dunque, per la serie che sembrava avere già un posto riservato nel cosiddetto Millar Cinematic Universe al fianco di Jupiter's League e American Jesus: complice probabilmente anche il periodo complicato a causa dell'emergenza coronavirus questa The Magic Order sembra dunque destinata a non vedere la luce, almeno nel breve termine.

Netflix, infatti, non ha mollato la proprietà dell'opera: la speranza, dunque, è che in futuro i vertici della piattaforma possano decidere di ritentare l'impresa, magari in un periodo più sereno di quello che tutti stiamo vivendo da quasi un anno a questa parte. Le riprese di The Magic Order avrebbero dovuto prendere il via il prossimo anno, ma il lievitare dei costi sembra aver scoraggiato la produzione.

Facevate anche voi parte di coloro che aspettavano con ansia l'esordio del nuovo lavoro di Millar? Siete delusi dalla decisione di Netflix o siete comunque ottimisti su una possibile ripresa della lavorazione in futuro? Diteci la vostra nei commenti! Ricordiamo, intanto, che a dirigere il pilot di The Magic Order sarebbe stato James Wan.