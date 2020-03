The Magician: i produttori hanno già provato a salvare lo show, senza successo

Come rivelato poche ore fa, Syfy ha deciso di cancellare The Magician, che quindi terminerà con la messa in onda della sua quinta stagione; i produttori hanno fatto sapere al pubblico affezionato alla serie di aver tentato tutto per salvare lo show fino alla fine.

Recentemente, è capitato spesso che una serie amatissima dai fan che aveva subito la cancellazione trovasse in seguito un nuovo network o canale per un'eventuale continuazione (vedi quanto accaduto con Lucifer), ma purtroppo non sarà il caso di The Magician, in quanto i produttori hanno già rivelato di averci provato: "Sì, eravamo consapevoli che non avremmo continuato con Syfy e a quel punto abbiamo provato almeno a guardarci intorno per trovare una nuova casa allo show, magari su altre piattaforme", ha commentato il produttore esecutivo John McNamara. Continuando, McNamara ha spiegato che nonostante i tentativi fatti non si è riusciti a raggiungere un accordo con nessuno, nemmeno con NBC Universal: "Nessuno di loro sembrava interessato a un'offerta concreta o soddisfacente, quindi con riluttanza abbiamo deciso che almeno avremmo avuto questo finale di stagione ampliato per renderlo un finale di serie".

Di sicuro a rimanerci malissimo è stato il pubblico della serie, che aveva anche tentato di lanciare una petizione per il salvataggio di The Magician, che purtroppo adesso sappiamo non servirà a nulla.

Le reazioni del pubblico, infatti, non si sono fatte attendere e basta fare un giro su Twitter per capire che sono in molti ad esserci rimasti male. Si va da un semplice e stringato "No, non The Magicians" da parte dell'utente @theefefe a commenti più articolati. @Englishismine, per esempio, scrive: "Ho provato delle emozioni molto contrastanti riguardo a The Magicians. Sono triste che finisca così. Sono triste per gli attori, triste per i fan che hanno tenuto il passo con lo spettacolo. Spero stupidamente che gli scrittori, produttori ecc. riflettano sulle loro scelte e su come abbiano rovinato tutto."

Al momento mancano cinque episodi alla conclusione della quinta stagione di The Magicians, durante la quale è previsto un episodio incentrato su Eliot. Resta da vedere, a questo punto, se la serie avrà una conclusione "definitiva" o lascerà dei discorsi in sospeso.