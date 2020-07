The Magicians: il finale in onda su TIMVISION PLUS, ecco come guardarlo in streaming

Dopo la messa in onda in America del finale di The Magicians, i fan italiani della serie TV prodotta da SyFy potranno finalmente scoprire come si concluderà la vicenda di Julia e dei suoi amici, che andranno in onda su TimVision.

L'opera, ispirata ai romanzi omonimi di Lev Grossman è giunta alla sua quinta stagione, le nuove puntate ci permetteranno di vedere quale sarà la prossima minaccia che Julia, Alice, Eliot, Margo e gli altri dovranno affrontare, oltre che chiudere definitivamente le loro vicende. La prima puntata inedita farà il suo debutto il prossimo 8 luglio, mentre le restanti verranno rese disponibili a cadenza settimanale, a partire da mercoledì.

Nel corso dei tredici episodi che compongono la stagione ritorneremo nel celebre Brakebills College for Medical Pedagogy, luogo in cui vengono istruiti tutti i maghi del Nord America e che sono in prima linea nel cercare di sconfiggere tutte le minacce per la società. Ritroveremo il cast conosciuto nelle stagioni precedenti, tutte presenti nel catalogo di TimVision, tra cui Stella Maeve, Olivia Taylor Dudley, Hale Appleman, Arjun Gupta e Summer Bishil.

Per concludere la notizia, vi segnaliamo questa intervista a Jade Tailor di The Magicians, in cui l'interprete di Katy dice la sua sul finale dello show.