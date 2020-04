The Magicians, Jade Tailor sul finale della serie: 'È perfettamente imperfetto'

The Magicians si concluderà oggi con l'ultimo episodio della quinta stagione, che fungerà dunque da series finale per l'adattamento televisivo dei libri di Lev Grossman. Jade Tailor, l'interprete di Kady, ha detto la sua in merito ai microfoni di Hollywood Life.

Dopo cinque stagioni, The Magicians è arrivato alla sua conclusione, e secondo Jade Tailor non avrebbe potuto trovare finale migliore, nonostante sia dispiaciuta che il momento degli addii sia già arrivato.

"Credo davvero che sia il finale perfetto. Semplicemente, penso a quel modo di dire 'perfettamente imperfetto', perché non credo che esista la perfezione assoluta in questo scenario. Credo che tutti saranno tristi, e feriti. Ma credo che si faccia onore alla storia e che questa sia raccontata in un modo che farà credere alle persone che il viaggio continui, a prescindere dal fatto che possano vederlo o meno" spiega.



Al momento dell'annuncio della cancellazione, i fan dello show hanno protestato, i produttori hanno cercato soluzioni per poterlo salvare, ma senza risultati. A rimanere viva è però la speranza di nuovi episodi, di un film, o magari di uno spin-off su qualche altro network o servizio streaming "Io sono sempre speranzosa" continua Jade "E so quanto ci siano rimasti male i fan. Era qualcosa che per loro significava davvero tanto, e spero che sappiano quanto ha significato per me e per tutti noi del cast. È stata una parte integrale della mia vita, se non addirittura il dono più grande finora, e ovviamente non voglio che finisca. Ma non si può mai sapere, e vedremo cosa accadrà".



