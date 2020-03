The Magicians, le reazioni dei fan alla notizia della cancellazione

È di poche ore fa la notizia della cancellazione di The Magicians da parte di SyFy. La quinta stagione della serie, che si concluderà il prossimo 1° aprile, sarà dunque anche l'ultima. I fan non l'hanno presa bene e, come succede in questi casi, hanno manifestato tutto il loro disappunto sui social network.

Le reazioni del pubblico, infatti, non si sono fatte attendere e basta fare un giro su Twitter per capire che sono in molti ad esserci rimasti male. Si va da un semplice e stringato "No, non The Magicians" da parte dell'utente @theefefe a commenti più articolati.

@Englishismine, per esempio, scrive: "Ho provato delle emozioni molto contrastanti riguardo a The Magicians. Sono triste che finisca così. Sono triste per gli attori, triste per i fan che hanno tenuto il passo con lo spettacolo. Spero stupidamente che gli scrittori, produttori ecc. riflettano sulle loro scelte e su come abbiano rovinato tutto."

L'utente @xGramps701x risponde a un tweet di John McNamara, uno dei creatori della serie, commentando: "Mia moglie ed io amiamo così tanto The Magicians. Fa molto male, come fan, ma siamo così grati per tutto il duro lavoro e l'incredibile narrazione da parte tua, dell'intero staff e del cast. Si può solo sperare che un altro canale / servizio provi a riprenderlo ora."

Questa ipotesi, che riporta alla mente il "salvataggio" di Lucifer da parte di Netflix, è caldeggiata da altri utenti, che hanno lanciato anche l'idea di una petizione.

Al momento mancano cinque episodi alla conclusione della quinta stagione di The Magicians, durante la quale è previsto un episodio incentrato su Eliot. Resta da vedere, a questo punto, se la serie avrà una conclusione "definitiva" o lascerà dei discorsi in sospeso.