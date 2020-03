The Magicians: gli showrunner parlano del finale della serie Syfy

Ad aprile si concluderà, dopo cinque stagioni, la serie fantasy The Magicians, adattamento dell'omonimo romanzo di Lev Grossman e in Italia pubblicato con il titolo Il mago. Una notizia che ha scioccato i fan dello show Syfy ma che non ha sorpreso gli showrunner Sera Gamble e John McNamara.

Entrambi gli autori hanno avuto il vago sospetto che tutto sarebbe finito, e ciò ha permesso loro di realizzare un finale che completasse non solo l'arco narrativo della stagione ma tutta quanta la trama della serie.

"Abbiamo davvero dedicato molto tempo e cura a discutere non solo di come completare l'arco narrativo della quinta stagione ma anche sul come. Dov'era Julia nel primo episodio? Nel secondo? E cosa vogliamo dire al riguardo? Dov'è in questo episodio? E così, dove vedi i personaggi, specialmente nell'episodio finale, sento che dicono davvero quello che volevamo dicessero sul loro viaggio nell'età adulta. C'era più benzina nel serbatoio? Penso che lo show in sé parli alla capacità infinita di creare con tutti i nostri partner. Il mondo che Lev Grossman ha creato nei suoi libri è così ricco, penso che ci siano un migliaio di show all'interno di quei libri. E mi sono più convinta solo quando abbiamo finito la trama, abbiamo fatto la maggior parte delle storie di quei tre libri" ha dichiarato Gamble, in accordo con John McNamara.



The Magicians racconta la storia di Quentin Coldwater, un ragazzo inquieto ammesso a Brakebills, prestigioso e segreto college maschile.

Le reazioni dei fan alla cancellazione di The Magicians purtroppo non servirà a salvare lo show, che verrà chiuso dopo cinque stagioni. La quinta stagione di The Magicians sarà l'ultima, come confermato da Syfy.