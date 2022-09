The Making of Jesus Diabetes: in arrivo il film scritto da Bob Odenkirk

Secondo quanto riportato da Deadline, l'attore di Better Call Saul è pronto a tornare sui nostri schermi con un nuovo film: Bob Odenkirk sarà infatti attore e co-sceneggiatore di The Making of Jesus Diabetes.

Qualche tempo fa l'attore aveva dichiarato che dopo Better Call Saul voleva più azione, e in effetti c'è aria di novità nel suo futuro. La pellicola, infatti, sarà una commedia, genere decisamente diverso da quello della sua ultima serie, e sarà diretta da Heath Cullens.

L'attore dello show spin-off di Breaking Bad scriverà il film e ci reciterà anche, ma in un ruolo secondario, quello di Leo, un personaggio ambiguo e con un passato oscuro. The Making of Jesus Diabetes racconterà la storia di due fratelli di mezza età che non hanno esperienza cinematografica ma vogliono comunque tentare di girare un film sul diabete al tempo di Gesù, per onorare la recente scomparsa della madre. Il viaggio folle dei fratelli viene filmato nel corso del film dal loro vicino, punto di vista fondamentale nel progetto.

Il prodotto ha avuto origine dai personaggi Naughton e Friedman creati al The Groundlings Theatre, e i due riprenderanno i ruoli principali nei panni di Gerry e Seymour Whitaker. Dopo che Better Call Saul si è chiusa senza premi ci si chiede dove potrà arrivare questo film. Noi siamo curiosi, e voi?