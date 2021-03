The Making of WandaVision rivela che il lato B di Paul Bettany era finto

Un’informazione in particolare ha deliziato i fan: Paul Bettany indossava un sedere finto mentre interpretava Visione. Durante le riprese del primo episodio dello spettacolo, Bettany ed Elizabeth Olsen (Wanda Maximoff) parlano dei loro vestiti degli anni '50. "Mi fa avere una postura migliore", ha detto Olsen del suo vestito. Bettany ha risposto "Provo esattamente la stessa cosa ma con il mio cu*o finto. Mi fa stare in piedi correttamente." L'attore ha quindi proceduto a scuotere il lato B. Non siamo sicuri di cosa sia più adorabile, il fatto che Bettany indossasse un sedere finto o il fatto che lo stesse mettendo in mostra. Molti fan si sono rivolti a Twitter dopo la pubblicazione del documentario per commentare la divertente rivelazione . Mentre alcune persone lo trovavano esilarante, altri scherzavano sul fatto di essere stati traditi, potete vedere i tweet in calce alla notizia. Una delle cose più interessanti dell'episodio finale di WandaVision è stato il combattimento t ra le due diverse versioni di Visione. Recentemente, Bettany ha parlato con Marvel.com di com'è stato interpretare due versioni diverse dello stesso personaggio. "Ero molto intimidito da me stesso. Un giorno ero Vision e l’altro The Vision. Poi Adam Lytle, il mio stuntman, avrebbe interpretato Vision e ha imparato tutti i dialoghi per entrambe le parti, è stato brillante. Alla fine era più confuso di me, la cosa ha consumato tutto il mio cervello" ha concluso l'attore. Intanto la showrunner di WandaVision ha ammesso di non sapere nemmeno chi fosse Mephisto prima che i fan iniziassero ad elaborare teorie sulla serie, mentre pare che i gemelli Maximoff appariranno anche in Doctor Strange 2.

The #WandaVision Assembled docu is actually quite delightful? "Filmed In Front of a Live Studio Audience" was actually filmed in front of a live studio audience! They used '50s-era visual effects! Paul Bettany wears a fake butt!(?) pic.twitter.com/Q29gYQ1Czw — Elaine Low (@elainelow) March 12, 2021

i mean that thang was thangin all over westview and here i was, giving paul bettany credit when i should have been thanking the costume department — alexis nedd 🎮 💙 (@alexisthenedd) March 12, 2021