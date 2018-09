The Man in the High Castle: diffuso un nuovo promo della terza stagione

Amazon Prime Video ha rilasciato un nuovo promo della terza stagione di The Man in The High Castle, con la Resistenza che cerca di passare al contrattacco nei confronti dei nazisti. La bandiera nazista viene quindi distrutta e ricomposta per diventare un simbolo di lotta alla libertà. Il progetto è basato sul romanzo di Philip K. Dick del 1962.

Le puntate inedite di The Man in the High Castle raccontano cosa sarebbe successo se le potenze alleate avessero perso la Seconda Guerra Mondiale. Mentre la Germania controlla gran parte della costa orientale e il Giappone quella occidentale, le Montagne Rocciose sono diventate una 'zona neutrale' e il punto zero per la Resistenza, guidata da una misteriosa figura conosciuta solo come L'uomo nell'alto castello. Mentre alcuni cittadini combattono contro la paura, l'oppressione e la disuguaglianza, altri accettano la loro vita, seppur compromessa e insoddisfacente.

Ma dopo alcuni filmati che descrivono un mondo molto diverso dal loro, alcuni cominciano a mettere in discussione la vera natura della loro realtà.

Il cast di The Man in the High Castle è composto da Alexa Davalos, Rupert Evans, Luke Kleintank, DJ Qualls, Joel De La Fuente, Brennan Brown, Bella Heathcote e Callum Keith Rennie.

Lo show è co-prodotto da Ridley Scott.