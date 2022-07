The Man Who Fell to Earth, la serie da David Bowie pensa già alla seconda stagione!

Chiwetel Ejiofor è protagonista della nuova serie fantascientifica The Man Who Fell to Earth, sequel del film del 1976 con David Bowie e basata sull'omonimo romanzo del 1963 di Walter Tevis. Deadline l'ha intervistato insieme ad Alex Kurtzman.

Il co-creatore della serie The Man Who Fell to Earth insieme a Jenny Lumet ha specificato il lavoro svolto per la serie:"L'unico modo in cui sapevo come costruire tutto questo in tv era lavorare all'indietro partendo da dove vuoi arrivare e da dove sapresti, in qualche modo, che sensazione vorreseti provare. Questo è il traguardo a cui voglio arrivare, e poi una volta che sai che il finale è giusto, tutto si ricostruisce strutturalmente da quel risultato" ha dichiarato Kurtzman. Sul nostro sito trovate il trailer di The Man Who Fell to Earth.



Ci sarà una seconda stagione della serie? Le parole di Alex Kurtzman sono piuttosto eloquenti:"Sento di voler affrontare ogni stagione di ogni show come se fosse l'ultima perché penso che il pubblico abbia bisogno di sentirsi come se il viaggio che sta compiendo possa appagarlo. Se abbiamo in mente una seconda stagione? Certo, certo".



Nel cast di The Man Who Fell to Earth troviamo Chiwetel Ejiofor, Naomie Harris, Clarke Peters, Billy Nighy nel ruolo di Thomas Newton, Kate Mulgrew, Rob Delaney e Sonya Cassidy.



La serie Showtime è distribuita da Paramount ed è ancora inedita in Italia.