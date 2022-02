The Man Who Fell to Earth: Bill Nighy sarà il grande David Bowie nella serie Showtime

Come riportato da Deadline, Bill Nighy raggiungerà Chiwetel Ejiofor e Naomie Harris nel cast di The Man Who Fell to Earth, nuova serie drammatica di Showtime Networks basata sul romanzo fantascientifico omonimo di Walter Tevis dal quale fu tratto il film cult del 1976 con David Bowie. Nighy interpreterà proprio il ruolo impersonato da Bowie.

Come David Bowie oltre quarant'anni fa, Nighy impersonerà il ruolo di Thomas Newton, il primo alieno a giungere sulla Terra oltre 40 anni fa; solo e disperato, Newton contatterà Faraday (Ejiofor) che giungerà sulla Terra nel momento di una svolta per il genere umano per completare la missione originale di Newton. Ma il tempo trascorso alla deriva con il genere umano, è costato a Thomas Newton tutto ciò che aveva, probabilmente anche la sua sanità mentale.

A proposito dell'opportunità di interpretare il ruolo, Bill Nighy ha dichiarato: "Mi sono sentito onorato ad essere invitato a interpretare la parte di Thomas Jerome Newton che il grande David Bowie rese così celebre. Non vedevo l'ora di lavorare ancora con Chiwetel e Naomie. Penso che la storia sia incredibile e adattata in maniera brillante. Sono un appassionato di quegli show che si interrogano sulle attuali tecnologie e ci danno un possibile sguardo al futuro che potrebbe attenderci. E' una storia importante e che intrattiene anche molto e che si interroga sui problemi cruciali del nostro tempo. Mi piace pensare che quelli che hanno realizzato il film originale applaudirebbero la versione di Alex Kurtzman e Jenny Lumet per quello che riesce a immaginare e per il rispetto regale che ha [nei confronti del materiale di partenza]".

Prodotta dagli stessi Kurtzman e Lumet, nel cast della serie troveremo anche Jimmi Simpson, Rob Delaney, Sonya Cassidy, Joana Ribeiro, Annelle Olaleye, Kate Mulgrew e Clarke Peters. Al momento è già disponibile un primo teaser trailer di The Man Who Fell to Earth.