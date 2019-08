The Man Who Fell to Earth: nuova serie TV dallo showrunner di Star Trek

Alex Kurtzman produttore esecutivo della nuova serie TV Star Trek: Picard, ha appena annunciato che si occuperà di un'altro show: stiamo parlando di The Man Who Fell to Earth, ispirato all'omonimo libro e al famoso film del 1976 con protagonista David Bowie.

Per chi non lo sapesse l'opera ci racconta le vicende di un alieno giunto sulla Terra per cercare di trovare un modo per mandare dell'acqua sul suo pianeta natio, vittima di una siccità che rischia di far estinguere tutti i suoi abitanti. Una volta arrivato sul nostro mondo sfrutterà le sue conoscenze superiori per diventare un magnate della tecnologia.

Il produttore di Star Trek si occuperà della regia e della sceneggiatura, insieme a Jenny Lumet. Ecco il messaggio che hanno voluto condividere: "Il visionario libro di Walter Tevis ci ha fatto conoscere questo Willy Wonka della tecnologia proveniente da un altro pianeta. Interpretato da David Bowie, possiamo dire che il personaggio ha anticipato l'impatto che persone come Steve Jobs e Elon Musk hanno avuto sul nostro mondo. La serie TV ci mostrerà il passo successivo dell'evoluzione della nostra specie, vista con gli occhi di un alieno che sta cercando di capire cosa voglia dire diventare un essere umano, il tutto mentre cerca di salvare i suoi simili".

Nelle intenzioni dei due autori la serie sarà composta da 3 stagioni, ancora comunque non conosciamo il nome dell'attore protagonista.

In attesa di ulteriori informazioni, vi lasciamo con il trailer ufficiale di Star Trek: Picard, show molto caro ad Alex Kurtzman.