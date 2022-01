The Man Who Fell to Earth: ecco il primo teaser trailer della nuova serie sci-fi

Dopo più di due anni dall'annuncio di The Man Who Fell To Earth possiamo finalmente dare un'occhiata al primo teaser trailer, che trovate in apertura alla notizia, della nuova serie con protagonista Chiwetel Ejofor.

The Man Who Fell to Earth si basa sull'omonimo libro di Walter Tevis - tradotto come: "L'uomo che cadde sulla Terra" - e sul film di Nicolas Roeg del 1976, che ci regalò l'esordio al cinema di David Bowie. Nel caso non conosceste questo cult della fantascienza, The Man Who Fell To Earth narrerà la storia, stando alla sinossi ufficiale, di "un alieno - Chiwetel Ejofor - che arriva sulla Terra in un momento cruciale dell'evoluzione umana e che deve confrontarsi con il suo passato per determinare il nostro futuro".



Nel trailer possiamo vedere come protagonista Chiwetel Ejofor - 12 anni schiavo, The Martian, American Gangster - e al suo fianco Naomie Harris - Moonlight, Skyfall, 28 giorni dopo - nei panni di "Justin Falls, brillante scienziata che deve sconfiggere i suoi demoni interiori per salvare i due mondi". Inoltre, sappiamo che gli showrunner della serie sono Alex Kutzman e Jenny Lumet, impegnati anche nella lavorazione di Star Trek: Strange New Worlds. In particolare, Alex Kurtsman si sta occupando da diverso tempo del rilancio della leggendaria serie tv di fantascienza e , in tal merito, ha anche proposto un unico universo espanso di film e serie tv di Star Trek.

Infine, sappiamo che l'arrivo di The Man Who Fell To Earth è previsto negli USA per la prossima primavera su Showtime, mentre, purtroppo, non abbiamo ancora informazioni riguardo una sua distribuzione in Italia.