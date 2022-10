The Man Who Fell to Earth, è ufficiale: nessun futuro per la serie

La serie The Man Who Fell to Earth, che vede come protagonista Chiwetel Ejiofor in The Man Who Fell to Earth, non avrebbe alcun futuro. A rivelarlo sarebbero alcune fonti attendibili.

Neanche il tempo di essere contenti per le dichiarazioni di Alex Kurzman sulla seconda stagione di The Man Who Fell to Earth, che tutte le nostre speranze si vedono ormai stroncate: Hollywood reporter ha rivelato che Showtime Networks si è rifiutato di rinnovare la serie.

Un piccolo preambolo, per chi non sa di cosa parliamo: The Man Who Fell to Earth è una serie basata sul romanzo omonimo di Walter Tevis, risalente al 1963. Il libro parla di un alieno spinto da una missione verso la Terra: cercare una donna, una donna che salverà la sua specie. Vi ricorda qualcosa?

Il romanzo è stato adattato cinematograficamente pochi anni dopo, nel 1976 in "L'uomo che cadde sulla terra". Qui, David Bowie esordisce come attore, diretto da Nicolas Roeg. Nella serie, invece, Bill Nighy interpreta David Bowie.

A quanto riporta la fonte, però, Alex e Jenny avevano concepito la serie come una storia autoconclusiva, e, nonostante l'idea di una seconda stagione fosse plausibile e, ad un certo punto, anche certa, i due hanno deciso di limitarla ad una sola stagione - fatta bene.

Oltre a Nighy e Ejifor, al cast della prima stagione hanno preso parte anche Naomie Harris (Justin), Jimmi Simpson (Spencer Clay), Clarke Peters (Josia Falls), Kate Mulgrew (Drew Finch) e Annelle Olaleye (Molly).