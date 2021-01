The Mandalorian 2, adesso il finale è cambiato: scoprite la nuova dedica di Lucasfilm!

L’interprete originale di Boba Fett, Jeremy Bulloch, è morto il 17 dicembre 2020 all'età di 75 anni e il finale della seconda stagione di The Mandalorian ora include un omaggio alla sua memoria.

Nei titoli di coda finali dell’episodio "Capitolo 16: Il Salvataggio", compare un tributo in onore dell'attore che per primo ha indossato l'armatura del temuto cacciatore di taglie in Star Wars: L'impero colpisce ancora e nel 1983 Star Wars: Il ritorno dello Jedi.



La dedica appare prima della scena post-crediti dell'episodio, dove Boba Fett (Temuera Morrison) e Fennec Shand (Ming-Na Wen) rivendicano il trono di Jabba the Hutt. La scena annuncia lo spin-off The Book of Boba Fett dal creatore di Mandalorian Jon Favreau e del produttore esecutivo Dave Filoni.



In un primo tributo in riconoscimento dell'indimenticabile interpretazione di Bulloch nei panni di Boba Fett, Lucasfilm ha detto che l'attore di Star Wars sarebbe stato "ricordato non solo per la sua interpretazione iconica del personaggio leggendario, ma anche per il suo calore e lo spirito generoso che sono diventati una parte della sua ricca eredità."



Quando Bulloch ha annunciato il suo ritiro dalle apparizioni alle convention nel 2018, ha definito il suo ruolo nella galassia lontana lontana "un privilegio".



"È con il cuore pesante che ho deciso di smettere di partecipare alle convention e di appendere il casco Fett. Non è stata una decisione facile da prendere. Nel 1979 sono stato chiamato sul set di L'Impero colpisce ancora per interpretare Boba Fett, e quel giorno ha cambiato l'intera direzione della mia vita in un modo così meraviglioso...è stato un privilegio aver avuto l'opportunità di ispirare così tante generazioni di fan di Star Wars . Ho viaggiato per più di 20 anni con mia moglie Maureen in paesi meravigliosi e ho incontrato così tanti fan meravigliosi. Grazie mille a tutti, mi mancherete" disse Bulloch nel 2018.



Tutti gli episodi di The Mandalorian sono ora in streaming su Disney+, leggi la nostra recensione finale di The Mandalorian.