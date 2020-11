The Mandalorian 2: Anche Anthony Daniels vorrebbe entrare a far parte del cast

Dopo aver scoperto alcuni dettagli riguardo il personaggio di Bo-Katan in The Mandalorian 2, vi segnaliamo questa interessante intervista ad Anthony Daniels, in cui rivela il suo interesse nei confronti della serie di Disney+.

L'interprete di C3PO è stato intervistato dai giornalisti di ComicBook.com, in occasione dell'uscita dello speciale natalizio di Lego Star Wars. Tra i vari commenti di Anthony Daniels, uno in particolare ha suscitato l'interesse dei numerosi appassionati dell'universo nato da un'idea di George Lucas, ecco cosa ha affermato: "Vorrei apparire in tutti i progetti di Star Wars. Anche negli show, mi piacerebbe lavorare in The Mandalorian... Dave Filoni dovrebbe essere in ascolto. Devi capire che è in arrivo qualcosa prima di Natale, ma non posso dire niente finché non succede qualcosa, ok? Sono tutti sorpresi nello scoprire che ero in studio qualche mese fa per un progetto, adesso la Disney mi toglierà la connessione perché ho detto studio e progetto ma non ho rivelato cos'è. Per quest'anno è andata così, vedremo il prossimo".

In attesa di scoprire novità su questo misterioso progetto, vi segnaliamo questa notizia riguardo il casting di Sasha Banks in The Mandalorian 2, inoltre vi ricordiamo che domani venerdì 20 novembre sarà disponibile la quarta puntata della serie con Pedro Pascal.