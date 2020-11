The Mandalorian 2 ha appena preparato il terreno per l'arrivo del giovane Luke Skywalker?

L'ultimo episodio di The Mandalorian 2 ha completamente rivoluzionato tutto ciò che i fan pensavano di sapere su Baby Yoda, rivelando nomi e origini del famoso compagno di viaggio di Mando.

Grazie all'esordio Ahsoka Tano, interpretata da Rosario Dawson, il protagonista impersonato da Pedro Pascal e soprattutto gli spettatori hanno scoperto che 'The Child' in realtà risponde al nome di Grogu, che è stato addestrato dai Jedi prima della Purga dell'Impero e che da allora ha nascosto le sue abilità nella Forza. In sostanza, qualcuno riuscì a salvarlo dalla caccia ai Jedi voluta dall'Imperatore Palpatine ai tempi dell'Ordine 66, e il suo viaggio lo ha condotto attraverso i film originali della saga di Star Wars, oltre la caduta dell'Impero e fin tra le braccia di Mando.

Ahsoka però si rifiuta di continuare l'addestramento di Grogu, memore di cosa può accadere ad un Jedi particolarmente emotivo, dunque indirizza Mando e il piccolo verso Tython, un pianeta sul quale troveranno un antico tempio Jedi. Secondo Ahsoka, se Grogu dovesse 'rispondere' alla Forza che si trova in cima alla montagna, allora potrebbe attirare un altro Jedi che possa dargli l'addestramento di cui ha bisogno.

La ex padawan di Anakin Skywalker, tuttavia, nota che non sono rimasti molti Jedi nella galassia, e a ragion veduta: The Mandalorian è ambientato dopo Star Wars: Episodio VI - Il ritorno dello Jedi, quando cioè Luke Skywalker - stando a quello che sappiamo di quel periodo grazie a Il Risveglio della Forza, Gli Ultimi Jedi e L'Ascesa di Skywalker - sta cercando di ricostruire l'Ordine Jedi.

Non ci riuscirà a causa di Ben Solo, futuro Kylo Ren, ma è possibile che adesso (cioè durante i fatti di The Mandalorian) il figlio di Leia e Han Solo non sia ancora nato, o che sia ancora un bambino innocente. Non si hanno notizie di altre 'scuole di Jedi' a parte quella di Luke, cosa che fa del futuro maestro di Rey anche la persona più propensa a rispondere all'eventuale 'chiamata' di Grogu.

Ovviamente, un'apparizione di Luke richiederebbe del make-up digitale su Mark Hamill o un re-cast totale (qualcuno ha detto Sebastian Stan?) ma al momento si tratta solo di suggestioni: voi cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti!