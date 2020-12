The Mandalorian 2: All'armatura di Boba Fett manca qualche dettaglio, scopriamo quali sono

Il ritorno di Boba Fett in The Mandalorian 2 ha colto di sorpresa i numerosi fan del personaggio, che hanno anche potuto rivedere la sua celebre armatura. Il design del cacciatore di taglie però è stato leggermente cambiato rispetto a quello che è possibile ammirare nei film di George Lucas.

Come sapete, il personaggio che sarà poi interpretato da Temuera Morrison è apparso per la prima volta nel film "Star Wars: L'Impero colpisce ancora", prima di essere sconfitto da Luke Skywalker. Nel corso degli anni gli appassionati di Guerre Stellari hanno cercato di scoprire qualcosa di più su Boba Fett, analizzando anche il suo equipaggiamento. In particolare ci riferiamo alla sua armatura, che è stata riportata al suo proprietario nel corso delle puntate della seconda stagione di The Mandalorian.

I fan hanno quindi rivisto il cacciatore di taglie indossarla di nuovo, anche se la produzione ha deciso di eliminare il mantello ad una spalla che era invece presente nella pellicola del 1980, preferendo uno stile più sobrio. Inoltre manca anche un dettaglio che in pochi conoscevano: su una spalla di Boba Fett erano presenti dei capelli intrecciati, nel corso degli anni era stato rivelato che si trattavano di scalpi di Wookie eliminati da Boba Fett.

Per concludere la notizia vi ricordiamo che nel 2021 sarà pubblicata una nuova serie TV incentrata sul personaggio di Temuera Morrison, infine ecco un video deepfake di The Mandalorian in cui viene aggiunto Sebastian Stan al cast dello show Disney.