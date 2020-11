The Mandalorian 2: arriva un colpo di scena clamoroso per i fan di Star Wars

Il nuovo episodio di The Mandalorian ha riservato diverse sorprese, ma il colpo di scena principale riguarda la comparsa di un personaggio già noto ai fan di Star Wars: The Clone Wars e Rebels.

In effetti Jon Favreau e Disney sono stati bravi a giocare con i nostri sentimenti, facendo apparire nel trailer della nuova stagione una misteriosa figura interpretata da Sasha Banks. In molti hanno pensato subito alla mandaloriana Sabine Wren, anche per via dell'eccentrico colore di capelli sfoggiato dall'attrice/wrestler. Persino nella copertina dell'episodio abbiamo notato la presenza del personaggio incappucciato, intuendo che finalmente ne avremmo saputo di più su di lei.

Con una mossa da illusionisti, gli autori hanno invece catapultato su schermo un'ulteriore new entry, Bo-Katan Kryze. Entrambe sono mandaloriane, ma la comparsa del casco blu di Bo-Katan ha sicuramente fatto sobbalzare i fan delle serie animate di Star Wars, dato che la combattente ha giocato un ruolo chiave sia nelle Guerre dei Cloni (in quanto sorella della allora reggente di Mandalore) sia nelle vicende di Rebels, in cui la sua storyline si lega a Sabine e alla mitica Dark Saber, ora nelle mani di Moff Gideon.

Adesso sappiamo che Sasha Banks interpreta in realtà una letale mandaloriana al seguito di Bo-Katan, mentre quest'ultima ha fatto il suo debutto in live action proprio grazie a Katee Sackhoff, la doppiatrice sulla quale è stato modellato il personaggio animato.

In The Mandalorian Bo arriva giusto in tempo per salvare Din Djarin e il Bambino da un gruppo di spietati marinai intenzionati ad ucciderli per recuperare l'armatura di beskar. In seguito i mandaloriani formano un'alleanza per poter mettere fuori gioco le forze imperiali. Una puntata decisamente molto importante per il proseguo della trama, come scritto nella recensione di The Mandalorian Capitolo 11.