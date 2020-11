The Mandalorian 2, arriva il commento di Rosario Dawson: 'Che la Forza sia con voi'

Il Capitolo 13 di The Mandalorian è finalmente disponibile e, come era lecito aspettarsi, l'episodio diretto da Dave Filoni non ha mancato di stupire i fan con un attesissimo ritorno.

Esatto, Ahsoka fa ora parte di The Mandalorian, dopo aver sorpreso un po' tutti nelle serie animate The Clone Wars e Rebels. Nel bene e nel male, sapevamo da tempo che sarebbe stata Rosario Dawson ad interpretarla, a causa di rumor sempre più insistenti, ma ciò non significa che vederla sfoderare le spade laser bianche e fare a fette i nemici non sia stato incredibilmente entusiasmante.

La stessa attrice, costretta fino ad ora a mantenere la segretezza nonostante le domande dei giornalisti e le richieste dei fan, è ora libera di esprimersi e ha voluto condividere il trailer della puntata in questione, aggiungendo un semplice ma significativo commento: "Che la Forza sia con voi".

L'iconico augurio Jedi è stato effettivamente pronunciato dal suo personaggio nella conclusione dell'episodio, quando Ahsoka saluta il mandaloriano, dopo averlo indirizzato verso il suo prossimo obiettivo. La comparsa della togruta sembra essere stata accolta benissimo dalla community di Star Wars, che ha risposto al tweet di Dawson ringraziandola per l'ottimo lavoro svolto e per aver rappresentato al meglio un personaggio così amato.

Difficile dire se la rivedremo di nuovo nel corso della seconda stagione o se la sua sia stata solo una comparsata per il momento. Di sicuro, Ahsoka ha ancora molto da dire prima della sua inevitabile dipartita. Per saperne di più vi rimandiamo alla recensione di The Mandalorian Capitolo 13.