The Mandalorian: il riassunto della Stagione 1, aspettando la seconda

A pochi giorni dal debutto della seconda stagione di The Mandalorian, Disney+ ha diffuso in rete un video recap di quasi due minuti per rivivere i momenti chiave della prima stagione.

Dalla scoperta del Bambino al primo confronto con il villain Moff Gideon (Giancarlo Esposito), che in questo secondo arco narrativo ricoprirà un ruolo centrale, il filmato ripercorre il viaggio di Mando (Pedro Pascal) e anticipa cosa aspettarsi dai nuovi episodi, ovvero la ricerca del pianeta natale del misterioso Baby Yoda.

Faranno ritorno nel cast della seconda stagione anche Gina Carano e Carl Weathers, mentre tra le new entry più attese troveremo Rosario Dawson nei panni di Ahsoka Tano e il ritorno di Temuera Morrison nel ruolo di Boba Fett, entrambi confermati ma ancora non svelati ufficialmente dalla Casa di Topolino.

Tra i registi che hanno firmato i nuovi episodi troviamo il creatore e showrunner Jon Favreau, Dave Filoni, Bryce Dallas Howard, Rick Famuyiwa, Carl Weathers, Peyton Reed e Robert Rodriguez.

Qui potete trovare il trailer ufficiale di The Mandalorian 2, che ricordiamo farà il suo debutto globale su Disney+ il prossimo 30 ottobre. Dopodichè, il resto delle puntate sarà pubblicato settimanalmente ogni venerdì. Per altre notizie, vi rimandiamo al minutaggio della premiere di The Mandalorian 2.