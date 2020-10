The Mandalorian 2: Azione e inseguimenti nel trailer finale della serie di Disney+

Come era stato annunciato dall'ultimo teaser di The Mandalorian, nella giornata di ieri lunedì 19 ottobre è andato in onda un nuovo trailer, dedicato alla seconda stagione dello show con Pedro Pascal, Gina Carano e Giancarlo Esposito.

Trovate il filmato in calce alla notizia, nel video sono presenti alcune scene che abbiamo già potuto vedere nel materiale promozionale condiviso fin ora, gli appassionati hanno comunque notato alcuni momenti inediti: per esempio il trailer si apre con un inseguimento tra il protagonista e quelli che sembrano dei caccia stellari della Repubblica.

Nel trailer troviamo anche i due alleati di Din Djarin, Cara Dune, ex soldato interpretato da Gina Carano, e Greef Karga, membro della gilda dei cacciatori di taglie con il volto di Carl Weathers. Nel corso delle prossime puntate inedite assisteremo al viaggio del Mandaloriano, il cui obiettivo sarà quello di trovare altri individui della stessa specie di Baby Yoda, e di scoprire qualcosa di più sui suoi misteriosi poteri. Ricordiamo che il primo episodio della seconda stagione farà il suo debutto il prossimo 30 ottobre, in attesa di vedere come continuerà la storia di Din Djarin vi segnaliamo questa notizia riguardo un possibile spin-off di The Mandalorian, incentrato su un personaggio apparso anche in Star Wars Rebels.