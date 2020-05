The Mandalorian 2: Boba Fett è ancora vivo? La risposta è in Star Wars Legends

I fan sono entusiasti del possibile ritorno di Boba Fett grazie a The Mandalorian 2, ma viene da chiedersi come abbia fatto a sopravvivere al mostruoso sarlacc che lo aveva inghiottito ne Il ritorno dello Jedi.

La risposta potrebbe essere più vicina di quanto ci si aspetterebbe, poiché la fuga di Boba Fett dallo stomaco del mostro era già stata descritta in diverse opere dell'Universo Espanso. Stiamo parlando di fumetti, racconti brevi e romanzi come Star Wars: Dark Empire, nel quale il personaggio rivela ad Han Solo di essere sopravvissuto perché il sarlacc lo ha trovato "indigeribile" o come A Barve Like That: The Tale of Boba Fett, racconto in cui Fett spiega di essere riuscito a far ingoiare al sarlacc un jetpack per poi farlo esplodere dall'interno.

Ovviamente tutte le storie di Legends sono state decretate non canoniche da Disney, ma ciò non vieta ai nuovi autori di attingere al materiale passato per trarne ispirazione, soprattutto se consideriamo che dietro a The Mandalorian c'è un grande fan come John Favreau, che di sicuro conosce a memoria anche i dettagli più insignificanti dell'Universo Espanso.

Gli elementi più interessanti sono quelli che si riferiscono, nei vari fumetti, alla corazza di Boba Fett, talmente coriacea da risultare fastidiosa per il sarlacc: una creatura che, come sappiamo, ci mette moltissimo tempo per digerire le sue vittime. Nella prima stagione di The Mandalorian è stata data una grandissima importanza all'armatura del protagonista, e gli autori hanno insistito molto sul fatto che la cultura dei mandaloriani si basi proprio sulla volontà di ottenere pezzi sempre migliori per proteggersi dagli attacchi e per dimostrare il proprio valore. È quindi possibile che Boba avesse un'armatura talmente resistente da costringere il mostro a sputarlo fuori, ma la spiegazione arriverà solo con la seconda stagione di The Mandalorian.



Cosa ne pensate? Come potrebbe essere scampato dalla morte certa? Temuera Morrison potrebbe inoltre interpretare una versione live action del comandante Rex di The Clone Wars, visto che anche lui è un clone.