The Mandalorian 2: il calendario completo degli episodi su Disney+

Dopo aver condiviso il nuovo look dei personaggi di The Mandalorian 2, il colosso dell'intrattenimento statunitense ha deciso di far conoscere a tutti i fan quale sarà il calendario delle uscite per la seconda stagione dello show di Guerre Stellari.

Manca ormai pochissimo al debutto su Disney+ di The Mandalorian: la prima puntata inedita sarà infatti disponibile a partire dal prossimo 31 ottobre, come sapete però, a differenza di Netflix, non saranno presenti tutti gli episodi, che saranno pubblicati a cadenza settimanale. La Disney ha quindi fatto sapere che le nuove puntate saranno aggiunte al catalogo del suo servizio streaming ogni venerdì, andando a concludersi il 18 dicembre, giornata in cui andrà in onda il finale di stagione della seconda parte delle avventure di Baby Yoda e di Din Djarin.

Il viaggio dei due protagonisti sarà sviluppato in otto puntate, i numerosi fan di Guerre Stellari sono ansiosi di scoprire quale sarà il futuro di Baby Yoda, misterioso personaggio al centro delle vicende di The Mandalorian e che ha riscosso un notevole successo. Se cercate altre indiscrezioni riguardo lo show, vi segnaliamo questa teoria incentrata su The Mandalorian, in particolare gli appassionati credono che i nuovi Funko POP possano rivelare qualcosa sulle prossime vicende dei protagonisti.