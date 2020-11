The Mandalorian 2, il titolo del Capitolo 13 allude al debutto di un atteso personaggio

The Mandalorian settimana dopo settimana sta tenendo i fan incollati allo schermo per seguire le avventure di Din Djarin e The Child. Online sono trapelate alcune importantissime informazioni riguardo al prossimo episodio, infatti il titolo di “Capitolo 13” è stato svelato e promette grandi cose.

Il titolo dell'atteso episodio scritto e diretto da Dave Filoni di questa stagione di The Mandalorian che uscirà venerdì 27 Novembre è stato apparentemente rivelato, grazie ad una fuga di notizie fornita da Orbit Showtime Network, un provider di trasmissione satellitare multinazionale del Medio Oriente, ha indicato che il titolo del prossimo episodio di The Mandalorian sarà: Capitolo 13: The Jedi.



Ciò confermerebbe che Dave Filoni porterà il personaggio che ha introdotto per la prima volta all'animazione nella prima stagione di Star Wars: The Clone Wars del 2008 in live-action. Stiamo parlando ovviamente di Ahsoka Tano interpretata da Rosario Dawson.



Il servizio aveva precedentemente rivelato il titolo dell'ultimo episodio come Capitolo 12: L’assedio, quindi sembra essere una fonte abbastanza attendibile.



Come sappiamo Mando ha ottenuto informazioni circa la posizione di Tano nell'episodio due intitolato Capitolo 11: L'Erede dopo aver aiutato Bo-Katan nella conquista delle armi di un trasporto imperiale , lei gli ha rivelato la posizione di un Jedi.



Quindi è logico aspettarsi che Ahsoka Tano entrerà in scena, dato che i nostri protagonisti sono ora diretti verso il pianeta, Corvus dove lei si trova, un luogo che non era stato precedentemente menzionato nella tradizione di Star Wars quindi tutto da scoprire!

In attesa del prossimo episodio in arrivo su Disney+ leggete i nostri approfondimenti riguardo i misteriosi stormtrooper di Moff Gideon e gli indizi che ci rivelano cosa è accaduto dopo il finale di Star Wars Rebels.