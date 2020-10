The Mandalorian 2: ecco chi è il personaggio misterioso alla fine del primo episodio

Da quando è entrata in produzione la prima stagione di Star Wars: The Mandalorian, sono girate voci sul potenziale ritorno dell'iconico cacciatore di taglie Boba Fett. Sebbene non sia proprio un mandaloriano, Boba Fett è il personaggio più noto a indossare l'armatura ed è stato oggetto di teorie dei fan per decenni.

In vista della seconda stagione dell'acclamata serie Disney+, è stato riferito che l'attore Temuera Morrison, che interpretava Jango Fett nella trilogia prequel di Star Wars, avrebbe interpretato Boba Fett nella serie. Quella notizia si è dimostrata vera alla fine della premiere della seconda stagione.

Nella premiere della seconda stagione di The Mandalorian, un uomo con l'armatura di Boba Fett si presenta in una cantina a Mos Pelgo. Quell'uomo risulta essere Cobb Vanth interpretato da Timothy Olyphant, lo sceriffo dell'insediamento che ha acquistato l'armatura da un gruppo di Jawa. Dopo aver aiutato Vanth a uccidere un drago krayt, Din Djarin (Pedro Pascal) porta con sé l'armatura di Boba Fett, tornando al Razor Crest. È qui che abbiamo la prima visione di Temuera Morrison in The Mandalorian, probabilmente proprio nel ruolo di Boba Fett.



Quando il Mandaloriano cavalca nel deserto negli ultimi istanti dell'episodio, si vede una figura che lo guarda da una scogliera vicina, i soli gemelli di Tatooine che tramontano di fronte a lui. L'uomo si rivela essere Morrison, ed è implicito che interpreti Boba Fett.

Il cacciatore di taglie è stato apparentemente ucciso alla fine di Star Wars: Il Ritorno dello Jedi, quando è stato spinto in una fossa e divorato da un Sarlacc. Tuttavia, dal momento che nessuno lo ha mai visto morire, i fan hanno sempre creduto che sia sopravvissuto in qualche modo.

Nella trilogia prequel, Morrison ha interpretato il personaggio Jango Fett, l'uomo che è stato utilizzato per creare tutti i cloni per l'esercito dei cloni. Ha mantenuto uno dei giovani cloni come suo figlio, chiamandolo Boba. Dato che il cacciatore di taglie era un clone di suo padre, ha senso per Morrison interpretare entrambi i personaggi.



La seconda stagione di The Mandalorian ha debuttato il 30 ottobre su Disney+ ed è giù un trionfo su Rotten Tomatoes, se volete vi consigliamo di leggere la nostra recensione della premiere di The Mandalorian.