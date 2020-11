The Mandalorian 2: Chi è il personaggio di Sasha Banks? Tutte le teorie

Abbiamo visto il primo episodio di The Mandalorian 2, mentre aspettiamo di scoprire come continueranno le vicende della serie di Star Wars, analizziamo chi potrebbe essere il personaggio con il volto di Sasha Banks.

Come sapete la celebre wrestler è apparsa in uno dei trailer dedicati alla seconda stagione delle avventure di Din Djarin e Baby Yoda, anche se non è stato ancora rivelato il nome del suo personaggio. I fan hanno quindi subito cercato di scoprire altri dettagli al riguardo, teorizzando che Sasha Banks potrebbe essere l'interprete di Sabine Wren, mandaloriana introdotta nelle puntate di "Star Wars: Rebels", anche se il primo look visto nel materiale promozionale sembra molto diverso dal solito aspetto del personaggio.

Secondo altri appassionati, Sasha Banks potrebbe essere Latrans, un personaggio creato da Dave Filioni ma poi scartato. Latrans è un cacciatore di taglie che cerca di attrarre bambini sensibili alla forza facendo finta di essere un Jedi. Considerando la storia di The Mandalorian non ci stupiremmo di trovare tra gli avversari dei protagonisti un personaggio che cerca di catturare persone con poteri Jedi. In attesa di scoprire chi sarà realmente Sasha Banks nella serie Disney, vi lasciamo con questo Funko POP dedicato ad un personaggio di The Mandalorian.