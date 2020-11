The Mandalorian 2 come Game of Thrones e la tazza: scovato un buffo errore sul set!

Il nuovissimo episodio di Star Wars: The Mandalorian intitolato Capitolo 12: L’assedio è appena uscito e i fan non hanno perso tempo guardandolo immediatamente e notando qualcosa che, immaginiamo, la troupe dello show probabilmente vorrebbe che la gente non avesse notato.

Per la seconda volta in The Mandalorian i fan hanno notato un errore sul set, e questi eventi ci ricordano molto la famosissima tazza di caffè di Game of Thrones.



Senza rivelare troppo, questo episodio vede Mando e Baby Yoda tornare a Nevarro, dove Din Djarrin si riunisce con Greef Carga e Cara Dune per chiudere una vecchia base imperiale sul pianeta. Mentre stanno lavorando alla base, scoppia una sparatoria con alcuni stormtrooper, ed è lì che si può notare un errore abbastanza ovvio sullo sfondo.



Nell'angolo in basso a sinistra del fotogramma che vedete in calce alla notizia, si può vedere un uomo che chiaramente non fa parte dell'universo di Star Wars. Indossa una maglietta, blue jeans e un orologio. Possiamo vedere solo il lato sinistro del suo corpo e la sua testa è fortunatamente fuori dall'inquadratura, ma è comunque molto evidente.



Questa non è la prima volta che accade sul set di The Mandalorian. Durante l'episodio Sanctuary della prima stagione, si può vedere un microfono nell'inquadratura quando Mando sta parlando con Omera. È interessante che entrambi gli errori siano avvenuti nel quarto episodio delle rispettive stagioni, si direbbe che sta diventando un vizio.



La colpa dell''errore nell'episodio di questa settimana può essere potenzialmente attribuita alla pandemia di coronavirus, almeno in una certa misura. Le riprese dell'intera stagione erano state completate all'inizio dell'anno, ma gran parte del lavoro di post-produzione doveva essere fatto nel 2020, il che significa che le condizioni di lavoro erano probabilmente alterate in modo significativo. Ciò potrebbe aver indotto gli editori a lavorare da casa e aver dimenticato il misterioso uomo sullo sfondo.



Questo errore, anche se divertente da notare, non è davvero un grosso problema, anche se è diventato l'argomento di conversazione del giorno per i fan della serie. Leggete la nostra recensione del quarto episodio di The Mandalorian mentre restiamo in attesa di nuovi episodi tenendo gli occhi ben aperti!