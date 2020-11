The Mandalorian 2: ecco come potrebbe essere sopravvissuto Boba Fett

Il primo episodio della seconda stagione di The Mandalorian apparentemente ha confermato il ritorno di Boba Fett, il cacciatore di taglie della trilogia originale. Interpretato da Temuera Morrison, il personaggio è apparso improvvisamente nei momenti finali della premiere lasciando i fan a domandarsi come faccia ad essere vivo.

Con il personaggio a lungo creduto morto finito nella Grande Fossa di Carkoon, solo per essere divorato da uno dei Sarlacc di Jabba the Hutt, la serie deve ancora rivelare come Fett sia riuscito a sopravvivere, anche se potrebbe aver anticipato l'evento in uno dei momenti chiave della premiere.



Nella serie, abbiamo visto Din Djarin (Pedro Pascal) sacrificarsi tecnicamente nel tentativo di uccidere il drago Krayt. Anche se l'enorme bestia ha inghiottito Djarin per intero, il cacciatore di taglie è stato in grado di salvarsi. Qualche istante prima, il drago ha mostrato la sua capacità di dissolvere le persone con il suo veleno, il che significa che l'acciaio beskar è abbastanza forte da resistere.



Inoltre, all'inizio dell'episodio, Cobb Vanth (Timothy Olyphant) ha rivelato che i draghi Krayt potrebbero facilmente prendersi cura o uccidere i Sarlacc.

Pare che abbiano già gettato le basi per mostrare ai fan del franchise di Star Wars che il beskar, la stessa armatura che Boba Fett indossava mentre veniva consumato dal Sarlacc di Jabba, è abbastanza forte da resistere ai draghi Krayt il che significa, e ci porta ragionevolmente a pensare che, Fett fosse capace di farsi strada fuori dal Sarlacc poco dopo essere caduto nella fossa in Star Wars - Il Ritorno dello Jedi.



Boba Fett sarà protagonista di una sua miniserie le cui riprese potrebbero iniziare già dalla prossima settimana. Per quanto ne sappiamo, tutto ciò che è attualmente in fase di sviluppo attivo per il franchise di Star Wars è orientato verso Disney+ dopo che l'allora capo della Disney Bob Iger ha detto che "la priorità per Star Wars nei prossimi anni è la televisione".



Potete leggere la nostra recensione del secondo episodio di The Mandalorian e l'approfondimento sul drago Krayt in attesa di saperne di più di questo attesissimo ritorno.