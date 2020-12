The Mandalorian 2, il compositore svela i segreti del finale: 'Volevo fosse una sorpresa'

Ludwig Göransson si è davvero superato con la seconda stagione di The Mandalorian e le sue musiche sono riuscite a sottolineare alla perfezione i momenti più sorprendenti scritti da Jon Favreau. Ora che anche l'ultima puntata è andata in onda, ha deciso di svelare qualcosa in più sulla composizione del tema finale.

Proprio a lui è toccata l'incombenza di scrivere le giuste note per reintrodurre uno dei personaggi più amati di Star Wars, Luke Skywalker. Un momento fondamentale, che ha richiesto la massima attenzione, come rivela Göransson ad Insider:

"In pratica ho scritto un nuovo tema per Luke perché volevo che il reveal fosse una sorpresa, non volevo fare riferimenti chiari. Quando lo vedi apparire a bordo del suo X-Wing si sentono una chitarra elettrica e un coro di bambini. Sono serviti per creare l'atmosfera. Alla fine c'è invece una bella transizione tra questo tema eroico e misterioso verso il tema della Forza".

In effetti sparare subito il tema più famoso della saga all'arrivo della nave spaziale avrebbe forse rivelato troppo, mentre il compositore ha preferito accompagnare il misterioso personaggio fino al momento in cui si toglie il cappuccio. Per farlo ha chiesto a Favreau e al regista Peyton Reed di dargli un'idea della scena: "Ricordo di averla vista per la prima volta e non ero assolutamente preparato, quel finale mi ha davvero emozionato. Ho legato un sacco di musiche provenienti da tutti gli episodi e ho messo insieme i temi in modo che fosse tutto speciale".

Ha inoltre dichiarato di essersi affidato a Robert Rodriguez per creare il tema di Boba Fett. Il contribuito del regista che ha diretto l'episodio incentrato su Boba è stato fondamentale: "Mentre stava montando la puntata aveva già inserito alcuni suoni strani per le sequenza di azione con Boba. Voleva qualcosa di primitivo per questo personaggio, quindi ho preso quei suoni iniziali e quelle idee per poi rielaborarle".

Corni da guerra, didgeridoo e altri particolari strumenti ci hanno riconsegnato al meglio il letale cacciatore di taglie interpretato da Temuera Morrison. Per saperne di più sull'impatto di questa seconda stagione vi rimandiamo al video sulla Saga degli Skywalker.